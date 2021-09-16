Türkiye, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı.
FIFA eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçtiğimiz ay 39. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Brezilya ve İngiltere takip etti.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11., Norveç 39., Karadağ 71., Letonya 135. ve Cebelitarık 197. sırada yer aldı. - İSTANBUL
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri