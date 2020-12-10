Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında yine 32'ncilikte yer aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32'nci sırada tamamladığı sıralamanın ilk 10 basamağında geçen aya göre değişiklik olmadı. Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bu yılı da zirvede kapatırken, ikincilikte Fransa, üçüncülükte ise Brezilya yer aldı. Geçen yıl aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 40'ıncılığa yükselen Macaristan, bu senenin en büyük çıkışına imza attı. Bir sonraki sıralama, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

SIRALAMADA İLK 10'A GİREN ÜLKELERSıra Takım Puan Değişim1 Belçika 1780 -2 Fransa 1755 -3 Brezilya 1743 -4 İngiltere 1670 -5 Portekiz 1662 -6 İspanya 1645 -7 Arjantin 1642 -8 Uruguay 1639 -9 Meksika 1632 -10 İtalya 1625 -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Karakaya