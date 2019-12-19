Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29'uncu sırada tamamladı

19.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:17

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu sıradaki yerini korudu.

FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında, Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29'uncu sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda da geçen aya göre değişiklik olmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamlarken, Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.İlk 10'a giren ülkeler şöyle: Sıra - Takım - Puan1 Belçika 17652 Fransa 17333 Brezilya 17124 İngiltere 16615 Uruguay 16456 Hırvatistan 16427 Portekiz 16398 İspanya 16369 Arjantin 1623

10 Kolombiya 1622

Kaynak: DHA