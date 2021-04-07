Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29'uncu sıraya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29'uncu sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 16'ncı, Norveç 42'nci, Karadağ 64'üncü, Letonya 138'inci, Cebelitarık 195'inci sırada yer aldı.Avrupa Şampiyonası'nda grupta mücadele edeceğimiz İtalya listede 7'nci, İsviçre 13'üncü, Galler de 17'nci sırada.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı