Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29'uncu sıraya çıktı.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29'uncu sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 16'ncı, Norveç 42'nci, Karadağ 64'üncü, Letonya 138'inci, Cebelitarık 195'inci sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda grupta mücadele edeceğimiz İtalya listede 7'nci, İsviçre 13'üncü, Galler de 17'nci sırada.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:29:23. #1.16#
title