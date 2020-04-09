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A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

09.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:45
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: Sıra    Takım    Puan1 - Belçika    17652 - Fransa     17333 - Brezilya     17124 - İngiltere    16615 - Uruguay    16456 - Hırvatistan 1642 7 - Portekiz 16398 - İspanya     16369 - Arjantin 162310 - Kolombiya 1622

 


Kaynak: DHA

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