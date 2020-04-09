Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: Sıra Takım Puan1 - Belçika 17652 - Fransa 17333 - Brezilya 17124 - İngiltere 16615 - Uruguay 16456 - Hırvatistan 1642 7 - Portekiz 16398 - İspanya 16369 - Arjantin 162310 - Kolombiya 1622

Kaynak: DHA