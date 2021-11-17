Türkiye FIFA 2022 Playoff'ta kimle eşleşti, hangi takım olduğu açıklandı mı? Play-Off kuralarında Türkiye'nin rakibi kim olacak?
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa grup elemelerinde A Milli takımımız grupta 2. olarak playofflara katılmaya hak kazandı. Futbol severler, Türkiye FIFA 2022 Playoff'ta kimle eşleşti, hangi takım olduğu açıklandı mı? Play-Off kuralarında Türkiye'nin rakibi kim olacak? merak etti. Peki, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimdir? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Peki, Türkiye FIFA 2022 Playoff'ta kimle eşleşti, hangi takım olduğu açıklandı mı? Play-Off kuralarında Türkiye'nin rakibi kim olacak?
Henüz kura çekimleri yapılmadı. Kura çekimleri 26 Kasım tarihinde yapılacak. Bu bakımdan henüz rakibimiz kim olacak belli olmadı.
Muhtemel rakiplerimiz şu şekilde:
- - Portekiz
- - İskoçya
- - İtalya
- - Rusya
- - İsveç
- - Galler
Bu 6 takımdan bir takım playoff'taki ilk rakibimiz olacak. Eğer yarı final playoff müsabakasını galibiyetle tamamlarsak finale çıkacağız. Finali de yendiğimiz taktirde 2022 FIFA Dünya Kupası gruplarına kalmaya hak kazanacağız.
Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.
Play-off'larda yer alacak takımlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
Haberler.com - Gündem