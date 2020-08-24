Türkiye, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda play-off'a kalamadı FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda üst klasman grup maçları sona erdi.

FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda üst klasman grup maçları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nu 7 puanla 7. sırada tamamlayan Türk Milli Takımı, play-off'a kalamadı.

Grupta ilk üç sırayı alan Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan ile diğer grupların ilk üç sırasında bulunan takımlar, play-off aşamasında mücadele edecek.

Federasyon tarafından turnuvaya ilişkin yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci klasman grup maçlarında oldukça iyi bir performans göstererek grubunu birinci sırada tamamlayan takımımız maalesef aynı başarıyı üst klasman maçlarında gösteremedi ancak bunda elbette oldukça zor bir gruba düşmemizin de büyük bir etkisi var. Tüm oyuncularımızı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyor ve umarız seneye masa başında oynanabilecek 2021 Satranç Olimpiyatı'nda takımımıza başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA