"TÜRKİYE FİDANI", 81 İLDEN ÖĞRENCİLERİN GÖNDERDİĞİ TOPRAKLA YEŞERECEK

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Yaz mevsiminde meydana gelen orman yangınları sonrasında bu konuda farkındalık oluşturarak çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 81 ildeki öğretmen ve öğrenciler "Türkiye Fidanı" adlı bir çalışma başlattı. Türkiye Fidanı; Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı törenle toprakla buluşturuldu. Söz konusu çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmenin yanı sıra 81 ilin toprağıyla bir ormanda dikilecek "Türkiye Fidanı"nın turizme kazandırılması, öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedefleniyor. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendi illerindeki simge mekanlarda yöresel kıyafetlerle Manavgat'a gönderilmek üzere doğadan toprak alırken video çekti. İlerleyen süreçte bu videolardan bir kamu spotu hazırlanarak ormanların "milli hazine"miz olduğu yönünde bir mesaj verilmesi amaçlanıyor. Türkiye Fidanı projesine 5-11 yaş aralığındaki öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretmen ve veli de katıldı.

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