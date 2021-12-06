Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda yükseldi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Dünya Sıralaması'nın son versiyonu paylaşıldı.

Sıralamada Asya ve Afrika'dan birçok ülkenin FIBA 2021 Kadınlar Kıtasal Kupalar'daki performanslarından dolayı yükselirken, Türkiye FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptıktan sonra 9'uncu sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

10. Sırbistan 589.9 puan

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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