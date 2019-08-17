Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci oldu

17.08.2019 17:34

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, beşincilik mücadelesinde Yunanistan'ı 75-62 yendi. Türkiye bu sonuçla FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milliler, 5-6 klasman mücadelesinde karşılaştığı Yunanistan'ı 75-62'lik skorla mağlup etti. Milli takım, Yunanistan karşısında maçın ilk yarısı 41-30 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarda Adem Bona 20 sayı, 11 ribaunt; Batın Tuna 17 sayı, 9 ribaunt, 9 asist; Yiğit Emre Mestoğlu 12 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Hasan Efe Uzun ile Berkay Yılmaz da 11'er sayı kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamlayarak, 2020 yılında düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.



Kaynak: DHA