Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na Tuzla Belediyesi sporcuları damga vurdu
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Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na Tuzla Belediyesi sporcuları damga vurdu

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na Tuzla Belediyesi sporcuları damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şırnak'ta 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Şırnak'ta 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Düzenlenen turnuvada tarih yazan Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 10 altın madalya ve 4 gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Milli takım seçmeleri niteliğinde olan turnuvada Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'nden 10 sporcu milli formayı Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Şırnak'ta 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar sonrasında tamamlandı. Milli takım seçmeleri niteliğinde olan turnuvaya Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcuları damgasını vurdu. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, turnuvayı 10 altın madalya ve 4 gümüş madalya ile tamamladı. Turnuvaya Antrenör Ümit Yılmaz ve Antrenör Erdal Mirat ile hazırlanan sporculardan 10'u, büyükler kategorisinde İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ve gençler kategorisinde Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.

"Sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdüreceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Anadolu'nun en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Yaklaşık bin 500 sporcu, büyük özveri ile hazırlandıkları turnuvada ter döktüler. Sporun kazananı kaybedeni yoktur. Ben turnuvaya katılan, emek veren tüm sporcuları kutluyorum. Tebrik ediyorum. Turnuvayı büyük bir başarı ile tamamlayan Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcularını da ayrıca tebrik ediyorum. Milli formayı giymeye hak kazanan sporcuları Avrupa Şampiyonaları'nda izleyecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na Tuzla Belediyesi sporcuları damga vurdu
Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na Tuzla Belediyesi sporcuları damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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