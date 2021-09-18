Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlenen şampiyonada 475 erkek, 142 kadın boksör mücadele ediyor.

Katılımın fazla olması nedeniyle 25 Eylül'e kadar sürecek şampiyonada, erkeklerde 13, kadınlarda ise 12 sıklette madalya dağıtılacak.

Şampiyona öncesinde yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü gün yüzüne çıkarmak için ter döken madencileri anlatmak amacıyla tiyatral gösteri gerçekleştirildi.

Müsabakalar öncesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Nuri Eroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi efsane isme takdim etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Emeğin şehrinde yine emek yoğunluklu bir spor şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Tutulmaz, "Kent, geçmişte önemli spor faaliyetlerin ve başarıların temelini oluşturmuş ve önemli başarılara imza atmıştır. Son zamanlarda bireysel sporlarda önemli başarılar elde edilmeye devam ediyor. İnşallah bu başarılarımız kalıcı olur. Bu tür etkinliklerin ilimizde yapılmasıyla, gençlerimizin sporla olan ilgisinin her geçen gün artacağına inanıyoruz. Burada Zonguldaklılara önemli görev düşüyor. Yaklaşık 1000 kişi ilimizde. Onları buradan en güzel duygularla ve anılarla yolcu edebilirsek, hepsi ilimizin birer elçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de sporcuları ve antrenörleri kentte ağırlayan yöneticilere ve Zonguldaklılara teşekkür ederek, "Türk boksu dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncü, Türk cumhuriyetlerinde birinci, İslam ülkelerinde birinci, Afrika ve Asya kıtalarında yine şu anda birinci sıradayız. Bizlere destek veren ve yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.