Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Spor
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlenen şampiyonada 475 erkek, 142 kadın boksör mücadele ediyor.

Katılımın fazla olması nedeniyle 25 Eylül'e kadar sürecek şampiyonada, erkeklerde 13, kadınlarda ise 12 sıklette madalya dağıtılacak.

Şampiyona öncesinde yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü gün yüzüne çıkarmak için ter döken madencileri anlatmak amacıyla tiyatral gösteri gerçekleştirildi.

Müsabakalar öncesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Nuri Eroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi efsane isme takdim etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Emeğin şehrinde yine emek yoğunluklu bir spor şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Tutulmaz, "Kent, geçmişte önemli spor faaliyetlerin ve başarıların temelini oluşturmuş ve önemli başarılara imza atmıştır. Son zamanlarda bireysel sporlarda önemli başarılar elde edilmeye devam ediyor. İnşallah bu başarılarımız kalıcı olur. Bu tür etkinliklerin ilimizde yapılmasıyla, gençlerimizin sporla olan ilgisinin her geçen gün artacağına inanıyoruz. Burada Zonguldaklılara önemli görev düşüyor. Yaklaşık 1000 kişi ilimizde. Onları buradan en güzel duygularla ve anılarla yolcu edebilirsek, hepsi ilimizin birer elçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de sporcuları ve antrenörleri kentte ağırlayan yöneticilere ve Zonguldaklılara teşekkür ederek, "Türk boksu dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncü, Türk cumhuriyetlerinde birinci, İslam ülkelerinde birinci, Afrika ve Asya kıtalarında yine şu anda birinci sıradayız. Bizlere destek veren ve yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Gökhan Yılmaz - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:07:33. #1.11#