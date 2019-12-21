: Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na doğru

21.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:33

Erzurum'da düzenlenecek "Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları şampiyonaların 500 ile 700 sporcunun katılımıyla yapıldığını belirtti.

Boksta seyir zevkinin artırılması ve sporun kalitesinin öne çıkarılması için yaptıkları program çerçevesinde Türkiye'yi 27'şer ilden oluşan 3 bölgeye ayırdıklarını dile getiren Gözgeç, "Bölgelerdeki şampiyonaların ardından kilolarında başarılı olanlar gruplara katılma hakkı kazanıyor. Gruplarda ilk 4'e girme hakkını kazananlar da Türkiye şampiyonasına girme hakkı elde ediyorlar. Yani buraya gelen sporcularımızın hepsi iki veya üç aşamadan geçmiş, kendi sıkletlerinde en iyilerin katıldığı bir şampiyona olacak." dedi.

Gözgeç, buradaki şampiyonanın seyir zevki ve kalitesi yüksek olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"2020 Tokyo olimpiyatları öncesi önemli iki sınavımız var. Bunlardan biri mart ayında Londra'da yapılacak kıta elemeleri. Ardından mayıs ayında Paris'teki dünya elemeleri de bizim hangi sporcular ile katılacağımızı belirleyecek olan kota müsabakaları. Erzurum'da yapılacak şampiyona aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak takımın çekirdeğini, oluşumunu sağlayacak."

Organizasyona 350 sporcu ve 40 hakem'in de aralarında bulunduğu 600 kişilik kafile katılacağını bildiren Erzurum Valisi Okay Memiş de, "Şehre değer katan önemli bir organizasyonu yapacağız. Bu kafileyi 23-27 Aralık tarihleri arasında misafir edeceğiz. Hepsi bizim kardeşlerimiz, eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kentte hazırlıklar tamamlandı.

Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılacak müsabakalar öncesi buzla kaplı zemin eritilerek ringler kuruldu.

Kaynak: AA

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