Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da
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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Elazığ'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Nuri Eroğlu Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası Elazığ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Nuri Eroğlu Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası Elazığ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Nuri Eroğlu Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'na Elazığ ev sahipliği yapacak. Organizasyona 500 sporcunun katılması bekleniyor. 03-09 Eylül tarihlerinde Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan müsabakalarda sporcular şampiyonluk için ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Normalleşme sonrası sportif hareketlilikten nasibimizi alıyoruz. Gerek hakemlik kursları, gerekse sportif müsabakaların şehrimizde gerçekleşmesi bizleri heyecanlandırıyor. Geniş katılımlı bir organizasyonun hazırlığı içerisindeyiz. Bizlerde üstümüze düşeni yaparak misafirlerimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. 3-9 Eylül tarihlerinde Nuri Eroğlu Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası için Federasyonumuz ile görüşmelerimizi neticelendirdik. Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorisinde 500 civarında sporcumuzun katılım sağlayacağı müsabakalarda, sporcular, antrenörler ve beraberindekilerle birlikte bin 500 civarında misafirimize Elazığ ev sahipliğini ve misafirperverliğini göstererek inşallah şehrimizden mutlu ve memnun bir şekilde ayrılmalarına vesile olacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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