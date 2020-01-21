Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Çankırı'da yapılacak

21.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:04

Türkiye Boks Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın Çankırı'da yapılacağı bildirildi.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yaklaşık 800 sporcuyu Çankırı'da ağırlayacaklarını söyledi.

Böyle önemli bir organizasyonun Çankırı'da yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Çınar, "Yıldız Bayan Boks Milli Takım teknik heyeti olarak bu şampiyonada ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonasında temsil edecek sporcuları da seçme fırsatı bulacağız." dedi.

Şampiyona nedeniyle Çankırı'ya gelecek sporcuların kentin tanıtımına da katkı sağlayacağını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Çankırı'da yaklaşık 70 ilimizden misafiri konuk edip şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağız. Çankırı'da tuz mağarası ve tarihi turistik yerlerde etkinliklerimiz olacak. 3 kategoride 800'ün üzerine sporcunun katılımını bekliyoruz. Şampiyona, Türk bayan boksunun bel kemiği sporcuların yer alması nedeniyle son derece önemli. 2020 yılında dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcular buradan çıkacak."

Kaynak: AA