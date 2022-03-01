Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret - Haberler

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bizler belediyeler olarak zaten sporu her aşamada destekliyoruz. Bundan sonra da daha fazla destek vererek gençlerin spora yönelmesi sporla ilgili altyapısının hazırlanması, kötü alışkanlıklarından uzaklaşması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Gençleri spora yönlendirmek, çok fazla zaman geçirdikleri internet ortamından biraz uzaklaştırıp sporla uğraşmalarını sağlamak istiyoruz. Elimizden geldiğince Melikgazi Belediyesi olarak da amatör spor kulüplerine destek veriyoruz. Sporda adil ve tarafsız sonuçlar elde etmek için kendilerine büyük görev düşüyor. Maçlarda kardeşçe, centilmence bir mücadeleler gösterilmesini temenni ediyorum. Takımlarımıza ve hakem arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Türkiye, Futbol, Yerel, Haberler

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