Türkiye F-35 ile S-400 arasında doğru tercihi mi yaptı?

Türkiye hali hazırda ciddi yatırımlar yaptığı, üretiminde yer aldığı ve parasını ödemiş olduğu son teknoloji savaş uçağı olan F-35'leri alamamak pahasına Rus füze savunma sistemi S-400'lere yöneldi ve alımı gerçekleştirdi.

S-400 sistemleri Türkiye'ye gelene kadar konuya ilişkin önemli tartışmalar yaşandı ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'nin NATO üyeliğinden eksen tercihlerine kadar pek çok sorgulama yapılmasına neden oldu. Ancak Türkiye bir karar verdi ve gelinen noktada artık geri dönüş zor. Peki, Türkiye'nin doğru tercihi yapıp yapmadığını ne zaman ve nasıl anlayacağız? Euronews.com'da Görüntüle