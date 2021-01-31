Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
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Türkiye F-16'larını güçlendiriyor

31.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:08

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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