Türkiye, Expo Dubai'de tanıtılacak

TÜRKİYE, 1 Ekim'de Dubai'de ziyaretçilerine kapılarını açan dünyanın en önemli organizasyonlarından Expo'ya 'Medeniyetlerin Başlangıç Noktasından Geleceği Yaratmak' teması ile katılacak. Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Türkiye pavilyonunun 20 Ekim'de açılması planlanıyor.

Expo Dubai 2020, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 1 Ekim'de açılacan Expo'ya Türkiye, etkin katılım gerçekleştirecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile koordineli olarak çalışıyor. Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Türkiye pavilyonunun 20 Ekim'de açılması planlanıyor. Pavilyon, gelecek yıl 31 Mart'a kadar ziyaretçi kabul etmeye devam edecek.

Expo Dubai kapsamında ayrıca yazılım, gastronomi, sağlık turizmi gibi Türkiye'nin güçlü olduğu hizmet ticareti sektörleri alanlarında etkinlikler yapılacak. Bunların yanında, kültürün tanıtılması amacıyla çeşitli yörelere özgü halk oyunları gösterileri ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Tüm bu etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Türkiye pavilyonu, en yeni teknolojilerle donatılıyor. Yapılacak etkinliklerde dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanılması hedefleniyor.