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Eğitim Bilişim Ağı, Bursa, Güncel

Türkiye evde bilim internette

Ürettiği eğitim teknolojileri, dönemsel sergileri ve dünya çapında yakaladığı marka başarısı ile Bursa'nın gururu olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM);

01.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:05
Türkiye evde bilim internette

Ürettiği eğitim teknolojileri, dönemsel sergileri ve dünya çapında yakaladığı marka başarısı ile Bursa'nın gururu olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM); tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi.

Küresel salgın nedeniyle faaliyet ve etkinliklerle, ziyaretçi kabulüne bir süre ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) izlenime sunulan ve BTM'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı öğretici içerikleri izlenme rekorları kırdı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından takip edilen BTM, EBA üzerindeki içerikleri ve sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği online yayınlarla bilimi eve sığdırdı. Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarının yer aldığı yayınlarla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfeden çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanıştı. Bilimden uzak kalmamak isteyen çocuklar ve ailerler EBA projesi kapsamında çekilen eğitici ve kaliteli içeriklere günün her saati Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Youtube kanalından facebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. - BURSA

Kaynak: İHA

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