Türkiye, Euro 2020'deki ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi
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Türkiye, Euro 2020'deki ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi

Türkiye, Euro 2020'deki ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi
BBC - Haberler | Dünya

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam çıktığı ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam çıktığı ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Türkiye Milli Takımı, müsabakadan puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyordu.

42. dakikada Bale'in savunma arkasına doğru havalandırdığı topa Ramsey hareketlendi. Topu göğsüyle kontrol edip yerden bir vuruşla Uğurcan'ın sağından ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Galler üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galler penaltı kazandı. Galler'in yıldız oyuncusu Bale penaltı vuruşundan yaralanamadı.

Türkiye ikinci yarıda da aradığı golü bulamazken, maçın uzatma dakikalarında Galler Connor Roberts ile ikinci golü bularak maçı 2-0 kazandı.

Maç hakkında bilgiler

BBC
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