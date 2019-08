Türkiye et fiyatlarında Avrupa’da ucuz ülkelerden birisi

29.08.2019 08:30

Türkiye, Avrupa'da et ürünlerinin ucuz olduğu ülkelerden birisi. 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede birim fiyatı ortalama 100 euro olan et ürünleri, Türkiye'de 65 euro.



Kişi başına düşen milli gelir ve satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde 8. ucuz ülke. Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye'de 100 birim et ürünü alınabilirken en çok Litvanya'da (122 birim), en az ise Arnavutluk'ta alınabiliyor. Bu karşılaştırmaya göre Türkiye'de bir kişi 100 birim et alırken İngiltere'de 114, Almanya'da 109, İspanya 96, Danimarka 90, Yunanistan 79 ve İsviçre'de 52 birim et ürünü alınabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle