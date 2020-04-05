Türkiye Espor Ligi heyecanı bu akşam Asist Analiz'de başlıyor Trabzonspor, Beşiktaş Esports, Bursaspor başta olmak üzere kulüpler, Espor'da rekabete devam edecek, Asist Analiz maçları youtube hesabı üzerinden canlı yayınlayacak.

Trabzonspor, Beşiktaş Esports, Bursaspor başta olmak üzere kulüpler, Espor'da rekabete devam edecek, Asist Analiz maçları youtube hesabı üzerinden canlı yayınlayacak. Uzak kaldığımız futbolun özlediğimiz heyecanı ve kıyasıya rekabet, bu akşam 21: 00'de, Trabzonspor-Beşiktaş Esports maçı ile başlıyor.

10 takım, 5 maç ve kıyasıya bir rekabetin bizleri beklediği Türkiye Espor Futbol Ligi, Alp Özgen'in anlatımıyla Asist Analiz'den canlı yayınlanacak.

PROFESYONEL KULÜPLER ESPOR'DAFIFA Pro Clubs, 11v11 ve 22 farklı oyuncunun farklı mevkilerde bulunduğu online oyun modu. Çok sayıda profesyonel espor takımının da dahil olduğu FIFA Pro Clubs'un Türkiye'deki resmi platformu Türkiye Espor Futbol Ligi (TEFL), profesyonel kulüplere rekabet ortamı sunuyor. Antalyaspor, Beşiktaş Esports, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Trabzonspor kulüplerinin espor takımlarının dahil olduğu TEFL, lig usulü, haftalık maçlar olarak oynanıyor ve 2 devre sonunda şampiyon belirleniyor.MAÇLAR PAZAR 21: 00'DE BAŞLIYORTürkiye Espor Futbol ligi karşılaşmaları her hafta sonu Asist Analiz Youtube hesabından, Alp Özgen'in anlatımıyla canlı yayınlanacak.İşte ilk hafta maçları: 21: 00 Trabzonspor-Beşiktaş Esports,21: 30 Antalyaspor-Çaykur Rizespor22: 00 Sakaryaspor-Giresunspor22: 30 Gençlerbirliği-Bursaspor23: 00 Kocaelispor-MKE AnkaragücüTEFL'NİN ÖDÜLLERİBacar Otomotiv'in sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Spor Futbol Ligi'nde şampiyon olan takım 10.000 TL ödül kazanacak. Diğer ödüller ise şöyle: Galibiyet primi 100 TLTEF Ligi Sezon 11'i ne ekipman ödülleri.VPG TURKEY Akademi Ligi şampiyonuna 2,500 TLVPG Türkiye Kupası şampiyonuna 5,000 TLSüper Kupa şampiyonuna 2,500 TLPRO CLUBS NEDİR?

Pro Clubs; FIFA'nın oyunculara, sanal olarak kendi karakterlerini yaratarak futbol kariyerlerini oluşturma imkanı sunduğu bir online moddur. Kendi seçeneğinize göre random maçlara katılabilir ya da arkadaşlarınızla bir kulüp oluşturarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Kaynak: DHA