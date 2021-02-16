Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Gol ve Asist krallığı yarışı

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde on dördüncü hafta karşılaşmaları sonunda güncel gol ve asist krallığı yarışı Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.