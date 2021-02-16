Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Gol ve Asist krallığı yarışı
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Gol ve Asist krallığı yarışı

16.02.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:46
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Gol ve Asist krallığı yarışı

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde on dördüncü hafta karşılaşmaları sonunda güncel gol ve asist krallığı yarışı Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.

Türkiye Espor Futbol Ligi Gol Krallığı

Türkiye Espor Futbol Ligi Asist Krallığı

Türkiye Epor Futbol Ligi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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