Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu!

17.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:28
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu!

tefligi heyecanı 18. hafta ile devam ediyor.

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 17 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 18. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmaları  kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta programı şu şekilde;

17 Mart Çarşamba

Bursaspor -21: 30- İstanbulspor 

Trabzonspor -22: 00- Çaykur Rizespor

Hatayspor -22: 30- Beşiktaş Esports

Kocaelispor -23: 00- MKE Ankaragücü

18 Mart Perşembe

Kayserispor -21: 30- Y. Samsunspor

Antalyaspor -22: 00- BB Erzurumspor

Sakaryaspor -22: 30- Gençlerbirliği

Galatasaray -23: 00- Giresunspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Birol Güven Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:30:45. #1.15#
title