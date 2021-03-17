Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu!
tefligi heyecanı 18. hafta ile devam ediyor.
Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.
Geride bıraktığımız 17 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 18. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.
Karşılaşmaları kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta programı şu şekilde;
17 Mart Çarşamba
Bursaspor -21: 30- İstanbulspor
Trabzonspor -22: 00- Çaykur Rizespor
Hatayspor -22: 30- Beşiktaş Esports
Kocaelispor -23: 00- MKE Ankaragücü
18 Mart Perşembe
Kayserispor -21: 30- Y. Samsunspor
Antalyaspor -22: 00- BB Erzurumspor
Sakaryaspor -22: 30- Gençlerbirliği
Galatasaray -23: 00- Giresunspor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros