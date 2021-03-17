Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu!

tefligi heyecanı 18. hafta ile devam ediyor.

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 17 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 18. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmaları kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta programı şu şekilde;

17 Mart Çarşamba

Bursaspor -21: 30- İstanbulspor

Trabzonspor -22: 00- Çaykur Rizespor

Hatayspor -22: 30- Beşiktaş Esports

Kocaelispor -23: 00- MKE Ankaragücü

18 Mart Perşembe

Kayserispor -21: 30- Y. Samsunspor

Antalyaspor -22: 00- BB Erzurumspor

Sakaryaspor -22: 30- Gençlerbirliği

Galatasaray -23: 00- Giresunspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros