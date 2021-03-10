Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. hafta fikstürü duyuruldu!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. hafta fikstürü duyuruldu!

10.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:26
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. hafta fikstürü duyuruldu!

tefligi heyecanı 17. hafta ile devam ediyor.

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 16 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 17. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmalarıkanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 17. hafta programı şu şekilde;

10 Mart Çarşamba

Y. Samsunspor -21: 30- Trabzonspor

MKE Ankaragücü -22: 00- Kayserispor

Antalyaspor -22: 30- Galatasaray

İstanbulspor -23: 00- Hatayspor

11 Mart Perşembe

Giresunspor -21: 30- Gençlerbirliği

Beşiktaş Esports -22: 00- Kocaelispor

BB Erzurumspor -22: 30- Sakaryaspor

Çaykur Rizespor -23: 00- Bursaspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. hafta fikstürü duyuruldu!

Kaynak: Playerbros

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