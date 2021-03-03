Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu

03.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:19
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu

tefligi heyecanı 16. hafta ile devam ediyor.

1 haftalık devre arasının ardından heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 15 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 16. haftasında takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmaları  kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta programı şu şekilde;

3 Mart Çarşamba

Trabzonspor -21: 30- Beşiktaş Esports

Sakaryaspor -22: 00- Giresunspor

Gençlerbirliği -22: 30- Antalyaspor

Bursaspor -23: 00- MKE Ankaragücü

4 Mart Perşembe

Kocaelispor -21: 30- Çaykur Rizespor

Hatayspor -22: 00- Y. Samsunspor

Kayserispor -22: 30- İstanbulspor

Galatasaray -23: 00- BB Erzurumspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 16. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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