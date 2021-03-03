Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu
tefligi heyecanı 16. hafta ile devam ediyor.
1 haftalık devre arasının ardından heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.
Geride bıraktığımız 15 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 16. haftasında takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.
Karşılaşmaları kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta programı şu şekilde;
3 Mart Çarşamba
Trabzonspor -21: 30- Beşiktaş Esports
Sakaryaspor -22: 00- Giresunspor
Gençlerbirliği -22: 30- Antalyaspor
Bursaspor -23: 00- MKE Ankaragücü
4 Mart Perşembe
Kocaelispor -21: 30- Çaykur Rizespor
Hatayspor -22: 00- Y. Samsunspor
Kayserispor -22: 30- İstanbulspor
Galatasaray -23: 00- BB Erzurumspor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 16. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros