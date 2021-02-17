Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 15. hafta fikstürü duyuruldu!
Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 15.
hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.
Geride bıraktığımız 14 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 15. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.
Karşılaşmaları youtube.com/asistanaliztv kanalından ve asistanaliz sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi 15. hafta programı şu şekilde;
17 Şubat Çarşamba
Kocaelispor -21: 30- BB Erzurumspor
MKE Ankaragücü -22: 00- Y. Samsunspor
İstanbulspor -22: 30- Antalyaspor
Çaykur Rizespor -23: 00- Beşiktaş Esports
18 Şubat Perşembe
Bursaspor -21: 30- Giresunspor
Hatayspor -22: 00- Sakaryaspor
Trabzonspor -22: 30- Galatasaray
Kayserispor -23: 00- Gençlerbirliği
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;
https://twitter.com/tefligi/status/1362029783291482115's=20
Kaynak: Playerbros