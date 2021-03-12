Türkiye Espor Futbol Ligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Türkiye Espor Futbol Ligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar 10 ve 11 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. tefligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 10 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 11 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.

TEFL 17. Haftanın Sonuçları

Y. Samsunspor 3 - 2 Trabzonspor

MKE Ankaragücü 3 - 0 Kayserispor

Antalyaspor 0 - 0 Galatasaray

İstanbulspor 1 - 3 Hatayspor

11.03.2021 – Perşembe

Giresunspor 1 - 1 Gençlerbirliği

Beşiktaş Esports 3 - 1 Kocaelispor

BB. Erzurumspor 2 - 4 Sakaryaspor

Çaykur Rizespor 0 - 0 Bursaspor

Kaynak: Playerbros