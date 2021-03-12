Türkiye Espor Futbol Ligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
12.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:09
Türkiye Espor Futbol Ligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar 10 ve 11 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. tefligi 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 10 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 11 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.
TEFL 17. Haftanın Sonuçları10.03.2021 – Çarşamba
Y. Samsunspor 3 - 2 Trabzonspor
MKE Ankaragücü 3 - 0 Kayserispor
Antalyaspor 0 - 0 Galatasaray
İstanbulspor 1 - 3 Hatayspor
11.03.2021 – Perşembe
Giresunspor 1 - 1 Gençlerbirliği
Beşiktaş Esports 3 - 1 Kocaelispor
BB. Erzurumspor 2 - 4 Sakaryaspor
Çaykur Rizespor 0 - 0 Bursaspor
Kaynak: Playerbros