Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı

FIFA Pro Clubs formatında oynanan Türkiye Espor Futbol Ligi 16. Hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Zorlu mücadeleler 3-4 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Maçlar Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Ülkemizin en iyi takımlarının ve oyuncularının bulunduğu Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir haftayı daha geride bıraktık. 3 Mart'ta başlayan mücadele, 4 Mart'ta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ 16. HAFTA SONUÇLARI

03.03.2021 | Çarşamba

Trabzonspor 3 - 4 Beşiktaş Esports

Sakaryaspor 3 - 1 Giresunspor

Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor

Bursaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

04.03.2021 | Perşembe

Kocaelispor 0 - 4 Çaykur Rizespor

Hatayspor 0 - 1 Yılport Samsunspor

Kayserispor 2 - 3 İstanbulspor

Galatasaray 6 - 1 BB Erzurumspor

Kaynak: Playerbros