Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı
05.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:27
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde (tefligi) 16. hafta'yı geride bıraktık.
FIFA Pro Clubs formatında oynanan Türkiye Espor Futbol Ligi 16. Hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Zorlu mücadeleler 3-4 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Maçlar Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.
Ülkemizin en iyi takımlarının ve oyuncularının bulunduğu Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir haftayı daha geride bıraktık. 3 Mart'ta başlayan mücadele, 4 Mart'ta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ 16. HAFTA SONUÇLARI
03.03.2021 | Çarşamba
- Trabzonspor 3 - 4 Beşiktaş Esports
- Sakaryaspor 3 - 1 Giresunspor
- Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor
- Bursaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü
04.03.2021 | Perşembe
Kocaelispor 0 - 4 Çaykur Rizespor
Hatayspor 0 - 1 Yılport Samsunspor
Kayserispor 2 - 3 İstanbulspor
Galatasaray 6 - 1 BB Erzurumspor
Kaynak: Playerbros