Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı

05.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:27
Türkiye Espor Futbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde (tefligi) 16. hafta'yı geride bıraktık.

FIFA Pro Clubs formatında oynanan Türkiye Espor Futbol Ligi 16. Hafta karşılaşmaları sonuçlandı. Zorlu mücadeleler 3-4 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Maçlar Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Ülkemizin en iyi takımlarının ve oyuncularının bulunduğu Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir haftayı daha geride bıraktık. 3 Mart'ta başlayan mücadele, 4 Mart'ta oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ 16. HAFTA SONUÇLARI

03.03.2021 | Çarşamba

  • Trabzonspor 3 - 4 Beşiktaş Esports
  • Sakaryaspor 3 - 1 Giresunspor
  • Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor
  • Bursaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

04.03.2021 | Perşembe

Kocaelispor 0 - 4 Çaykur Rizespor

Hatayspor 0 - 1 Yılport Samsunspor

Kayserispor 2 - 3 İstanbulspor

Galatasaray 6 - 1 BB Erzurumspor

Kaynak: Playerbros

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