Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! Yarı final karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Türkiye Espor Basketbol Ligi Yarı Final Eşleşmeleri

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Yarı Final karşılaşmaları 21 Mart Pazar günü oynanacak. Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros