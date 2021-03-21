Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu
21.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:25
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Yarı Final karşılaşmaları bugün başlıyor!
Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! Yarı final karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Türkiye Espor Basketbol Ligi Yarı Final Eşleşmeleri
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Blaze Espor – Antalyaspor
Yarı Final karşılaşmaları 21 Mart Pazar günü oynanacak. Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros