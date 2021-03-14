Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde haftanın takımı belli oldu!
14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:24
teb_ligi haftanın takımı belli oldu!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bu hafta da kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izledik. buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 19. haftada oynanan karşılaşmaların ardından oluşan haftanın takımı.
Türkiye Espor Basketbol ligi haftanın takımı
Berke Parmaksız/ FastPay Wildcats
Alaz Bakkaloğlu/ Dıgıtal Athletıcs
Dylan Samson/ Steel Tactics
Baran Turanlı/ Dıgıtal Athletıcs
Cem Aslanhan/ Antalyaspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin resmi Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros