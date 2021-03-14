Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde haftanın takımı belli oldu!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde haftanın takımı belli oldu!

14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:24
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde haftanın takımı belli oldu!

teb_ligi haftanın takımı belli oldu!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bu hafta da kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izledik.  buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 19. haftada oynanan karşılaşmaların ardından oluşan haftanın takımı.

Türkiye Espor Basketbol ligi haftanın takımı

Berke Parmaksız/ FastPay Wildcats

Alaz Bakkaloğlu/ Dıgıtal Athletıcs

Dylan Samson/ Steel Tactics

Baran Turanlı/ Dıgıtal Athletıcs

Cem Aslanhan/ Antalyaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin resmi Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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