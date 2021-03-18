Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu!
18.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:25
20 Mart Cumartesi günü başlıyor!
Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek final karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Türkiye Espor Basketbol Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri
FastPay Wildcats - Çamlıca Espor
Blaze Espor - Eskişehirspor
Galatasaray Espor - Beşiktaş Esports
Antalyaspor - Dıgıtal Athletıcs
Çeyrek Final karşılaşmaları 20 Mart Cumartesi günü oynanacak. Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros