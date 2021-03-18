Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu!

Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek final karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Türkiye Espor Basketbol Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

FastPay Wildcats - Çamlıca Espor

Blaze Espor - Eskişehirspor

Galatasaray Espor - Beşiktaş Esports

Antalyaspor - Dıgıtal Athletıcs

Çeyrek Final karşılaşmaları 20 Mart Cumartesi günü oynanacak. Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros