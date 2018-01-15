Başbakan Binali Yıldırım, esnafın taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, "Perakende Yasası, AVM'lerin çalışma saatleri, esnafın çalışma saatleri, bunları titizlikle birinci derece ehemmiyetle ele alacağız. Sizin ihtiyacınızı görecek düzenlemeler de yapacağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız." dedi.

Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın "Yapılan işler, hizmetler çikolata gibidir. Yenilir, yutulur, unutulur. Yenisi beklenir" dediğini anımsattı.

Hükümet olarak kendilerinin yaptığı işlerin de yenilip, yutulup, unutulduğunu ifade eden Yıldırım, bunun için beklentileri dikkate alarak yeni işler yapacaklarını bildirdi.

Kaynakların kısıtlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğunu vurgulayan Yıldırım, ihtiyaçları karşılamak için daha çok çalışmak, üretmek ve tasarruf yapmak gerektiğini dil getirdi.

Başbakan Yıldırım, ABD'nin 800 trilyon dolar tasarruf yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 25'i tasarruf ediliyor. Tasarruflarımızı artıracağız. Tasarrufları artırmak yememek, içmemek, parayı koklamak değil. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Somunu büyüteceğiz. Herkes buradan daha fazla payını alacak. 2017 sonu itibarıyla kullanılan kredi miktarı 24 milyar lira, 2002'de ne kadarmış 153 milyon lira. 85 kat kredi kullanımı artmış. Faizi hiç söylemiyorum. Zaten faiz işi bir felaket. Arkasından yetişemezdiniz. Bugüne kadar 1 milyon 610 bin esnafımız, sanatkarımız son 15 senede 74 milyar lira kredi kullandı. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana omurgası olarak görüyoruz. Bu anlayışımız yarın da böyle olacak, gelecekte de böyle olacak. Çünkü esnaf güçlüyse sanatkar güçlüyse Türkiye güçlü, ekonomi güçlüdür."

"Türkiye, dünyanın en istikrarlı ülkesi haline geldi"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in kendilerinden bazı taleplerde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Perakende Yasası, AVM'lerin çalışma saatleri, esnafın çalışma saatleri bunları titizlikle birinci derece ehemmiyetle ele alacağız. Sizin ihtiyacınızı görecek düzenlemeler de yapacağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız." dedi.

Özellikle faiz ve kur baskısına boyun eğmeden gereken tedbirleri alıp yollarına devam ettiklerini bildiren Yıldırım, esnafın manevi zenginliğinin ülkenin geleceği açısından en büyük kaynaklardan biri olduğunu söyledi.

"Bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz"

Yıldırım, Anadolu topraklarının son iki asırdır büyük zorluklar yaşadığını ifade ederek, "15 yıldır fırtınalı denizlerde, güçlü ve istikrarlı AK Parti iktidarıyla onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve dirayetiyle bu zorlukların üstesinden geldik. Türkiye, dünyanın adeta en güvenli, istikrarlı ülkesi haline geldi. Türkiye'yi küresel ekonomik operasyonlar, siyaset mühendislikleri, algı operasyonlarıyla yönetmek ve çökertmek isteyenlerin planlarını bir bir kursaklarında bıraktık. Sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturma çabalarına şahit olduk ve buna hiç göz yummadık. Fırat Kalkanı Harekatıyla bunun cevabını verdik ve orada güvenli bir alan oluşturduk. Ölümden kaçıp ülkemize sığınan yaklaşık 80 bin Suriyeli döndü ve buralara yerleşti." diye konuştu.

Kilis'e Suriye'den havanlar atılması üzerine gerekli karşılığın verildiğini anımsatan Yıldırım, "Arkalarına birilerini alan terör örgütleri boş durmuyor. Kobani tarafından, Afrin tarafından aynı şekilde taciz atışları devam ediyor. Bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz. Türkiye güçlü bir ülkedir. İçeriden ve dışarıdan milletin huzurunu hedef alan, milletin kardeşliğini bozmak isteyen, ülkemizin toprak bütünlüğüne zarar verip kardeşliğimize halel getirmek isteyen her türlü girişim karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)