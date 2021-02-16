Türkiye Eskrim Federasyonundan "Bir fotoğraf bir hikaye" projesi
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Türkiye Eskrim Federasyonundan "Bir fotoğraf bir hikaye" projesi

16.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:06
Türkiye Eskrim Federasyonundan

Türkiye Eskrim Federasyonu "Bir fotoğraf bir hikaye" projesini başlattı.

Türkiye Eskrim Federasyonu "Bir fotoğraf bir hikaye" projesini başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Uzun bir geçmişe sahip eskrim tarihimizde, tozlu raflarda kalmış fotoğrafları gün yüzüne çıkarıp hikayelerini yeniden hatırlamak için 'Bir fotoğraf bir hikaye' projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projemiz ile; tarih kokan eskrim fotoğraflarını, çekildiği döneme ait hikayeleriyle birlikte sizlerle paylaşmayı ve bu anıları tazelemeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında da Organizasyon Kurulu Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Erkan Saygaç'ın paylaştığı fotoğraf ve hikayeye yer verildi.

Açıklamada, "Sizler de elinizde bulunan eskrim fotoğraflarını, hikayeleriyle birlikte 'basin@eskrim.org.tr' adresinden bizlerle paylaşabilir ve bu projenin bir parçası olabilirsiniz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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