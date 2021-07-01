Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Erzurum ve Trabzon'da temaslarda bulundu

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Türk eskrimini tabana yayma ve yeni yetenekleri eskrime kazandırma çalışmaları kapsamında Erzurum ve Trabzon'a gitti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Türk eskrimini tabana yayma ve yeni yetenekleri eskrime kazandırma çalışmaları kapsamında Erzurum ve Trabzon'a gitti.

İlk olarak Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile görüşen Atalı, sporcu sayısının arttırılması ve milli takımlara Erzurum'dan daha fazla sporcu yetiştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda Taşkesenligil ile görüş alışverişinde bulundu.

Erzurum'da Yaz Spor okullarının açılması ile çalışmaların yoğunlaştığını vurgulayan Taşkesenligil, "Federasyonumuz ile birlikte çalışmalar yaparak eskrim sporunun daha çok gelişmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Atalı, Erzurum'un ardından Trabzon'a geçerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile görüştü.

Atalı ile Öztürk, Trabzon'da yapılan yetenek taraması sonuçlarını değerlendirdi, sporcu eğitim merkezi ve sporcu performans merkezi açılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzurum ve Trabzon temaslarını değerlendiren Başkan Atalı, son yıllarda özellikle Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen çok önemli tarihi başarılar ile olimpiyatlara kota alınmasının planlı ve hedef odaklı çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Son yıllardaki uluslararası başarılarımızda eskrimi Anadolu'da yaygınlaştırmamızın çok katkısı oldu. Rekabet başarıyı getirdi. Şimdi Türk eskrimini daha da yukarıya taşımak için önemli projeleri hayata geçirme zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak