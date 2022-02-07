Türkiye-Ermenistan Uçuşları 2 Yıl Sonra Yeniden Başladı - Haberler
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Türkiye-Ermenistan Uçuşları 2 Yıl Sonra Yeniden Başladı

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye ve Ermenistan arasındaki ticari uçuşlar, normalleşme süreci kapsamında yeniden başlatıldı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Türkiye ve Ermenistan arasındaki ticari uçuşlar, normalleşme süreci kapsamında yeniden başlatıldı. Pegasus Havayolları'nın Erivan uçuşu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yapıldı. FlyOne Armenia Havayolları'nın uçuşlarının ilki de tamamlandı

DailyMotion.com - Güncel

Ermenistan, İstanbul, Pegasus, Türkiye, Güncel, Haber

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