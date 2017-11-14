Türkiye-Ermenistan Sınırında Kuş Uçurulmayacak

Türkiye-Ermenistan sınırı kameralarla izlenecek. İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen ödenekle Türkiye-Ermenistan sınırını 7/24 izleyecek kameraların montajı tamamlandı.



Sınır güvenliği için İçişleri Bakanlığı'nca, Kars Valiliği İl Özel İdaresi'ne gönderilen ödenekle Ermenistan-Kars sınırına temel amacı dışarıdan gelecek olan tehlikeyi önceden haber verebilme olan, tehlikelerin boyutuna göre sınıflandırma yaparak ilgili sistemleri veya görevlileri harekete geçiren 'Analitik Çevre Güvenlik Sistemi' ile adeta sınırdan kuş uçurulmayacak.



Test çalışmalarının yapıldığı Analitik Çevre Güvenlik Sistemi ile algılama mesafesi, enerjiye ihtiyaç duymadan çok uzak bölgelere aktarılabilecek. Çoklu bölge kontrolü olarak çalışan sitem, algılama alan aralıkları, her 25 metrede bir bölgeden her 400 metre de bir bölge ye kadar genişletilebiliyor. Sistem ile bölge daha güvenli hale gelecek. - KARS