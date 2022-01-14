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Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı (2)

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Türk ve Ermeni tarafları arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Temsilcilerin atanma süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı (2)

Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı (2)

Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı (2)

Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

 Dışişleri Bakanlığı: '(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda...

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda...

 Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı

Türkiye-Ermenistan görüşmesinin ilki yapıldı

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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