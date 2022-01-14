Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova'da gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova'da gerçekleşti

Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova'da gerçekleşti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilerek, "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir" denildi.


Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'daki görüşme bir buçuk saat sürdü

Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'daki görüşme bir buçuk saat sürdü

 Evlenecekleri gün müstakbel kocasının evli olduğunu öğrendi, yine de düğünden vazgeçmedi

Evlenecekleri gün müstakbel kocasının evli olduğunu öğrendi, yine de düğünden vazgeçmedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title