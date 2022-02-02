Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinde karşılıklı uçuşlar başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştiren Fly One Hava Yolları'na ait Airbus- A320 uçak 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuşta FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan da yer aldı. Türkiye saatiyle 19.50'de İstanbul Havalimanı'na inen uçağın uçuş ekibi ile şirket yetkilileri çiçeklerle karşılanırken, yolculara çikolata ikram edildi.

"HERKESİ SEVGİYLE ERMENİSTAN'A DAVET EDİYORUM"

FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ananyan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk uçuşa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ananyan, "Uçağımız ilk uçuşunu Erivan- İstanbul hattında başarıyla gerçekleştirdi. Birazdan da Erivan'a gidecek olan yolcularımız uçağa binecek. Bu vesileyle bize güvenen yolcularımıza teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. İki ülkenin Sivil havacılık yönetimlerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Pegasus Hava Yolları'na da teşekkür ediyorum uçuşlara başladığı için. Şehirleri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Aynı zamanda bu uçuşu İstanbul'daki Ermeni toplumunun anavatanı ile olan bağlantısı açısından da önemsiyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan'a davet ediyorumö dedi ve sözlerinin sonunda Türkçe 'Teşekkür ediyorum' dedi.

"BURASI DA BENİM VATANIM"

İSTANBUL-ERİVAN UÇUŞLARI HAKKINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel