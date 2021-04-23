Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın...
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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın...

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: '10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir, tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir, tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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