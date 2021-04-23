Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın...
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir, tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır.
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "10 yıllardır bu konunun, parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler, iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir, tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur