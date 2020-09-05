Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin öncesi Vali Bilmez'i ziyaret etti
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Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin öncesi Vali Bilmez'i ziyaret etti

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası'ndaki kilisede, bu yıl 8'incisi yapılacak ayin için kente gelen Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Akdamar'daki ayin öncesi Vali Bilmez'i ziyaret etti
05.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:03

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası'ndaki kilisede, bu yıl 8'incisi yapılacak ayin için kente gelen Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yılda bir kez Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinin 8'incisi bu yıl, 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. Ayin için Van'a gelen 85'inci Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan, Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Patrik Maşalyan, daha sonra Vali Bilmez ile bir süre görüştü.Vali Bilmez, Maşalyan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Maşalyan da Vali Bilmez'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Mehmet Emin Bilmez, Patrik Maşalyan'a günün anısına üzerinde ters lale bulunan plaket, Patrik Sahak Masalyan da Vali Bilmez'e ahşaptan bir vazo hediye etti.Ziyarette heyetteki yetkililerin, sosyal mesafeye uyup, maske takmaları dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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