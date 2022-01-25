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Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Bursa, Van, Ankara, Antalya, Kayseri, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'dan 8 takım katıldı.

İki grup olarak düzenlenen şampiyonada işitme engelli sporcular dereceye girmek için mücadele ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de karşılaşmaları takip etti.

5 gün sürecek olan şampiyonanın ilk gününde oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Van İ.E.EĞT.KÜL.G.S.K 0-3 Uludağ Sağırlar G.S, Kayseri Erciyes İ.E.G.S.K.D 0-3 Manavgat BELD. İ.E.S, İstanbul Sağırlar G.S.K.D. 0-3 Gölcük İ.E.EĞİT.KÜL.GSK, Sincan İ.E.G.S.K.D 1-3 Mersin İ.E.S.K.D - KARABÜK

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Voleybol Şampiyonası, Spor Federasyonu, Türkiye, Karabük, Spor, Haber

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