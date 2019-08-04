Türkiye, Erkekler Sualtı Hokeyi'nde Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye milli takımı, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye milli takımı, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı mağlup ederek şampiyon oldu.
İspanya'da düzenlenen Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası eleme maçında eşleştiği Fransa ile finalde yeniden karşılaşan kırmızı beyazlı ekip, 3-1 üstünlük sağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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