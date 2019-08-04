Türkiye, Erkekler Sualtı Hokeyi'nde Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye milli takımı, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

4.08.2019 13:36
Türkiye, Erkekler Sualtı Hokeyi'nde Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye milli takımı, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

İspanya'da düzenlenen Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası eleme maçında eşleştiği Fransa ile finalde yeniden karşılaşan kırmızı beyazlı ekip, 3-1 üstünlük sağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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