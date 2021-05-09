Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon
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Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon

Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, İzmir'de düzenlenen CEV Continental Cup'ı şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı, İzmir'de düzenlenen CEV Continental Cup'ı şampiyonu olarak tamamladı.

İzmir'de düzenlenen CEV Avrupa Kıtası Elemeleri 2. turu, bugün erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Finalde Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, Letonya'dan Samoilovs-Smedins ikilisini 21-17, 15-21 ve 15-13'lük setlerle 2-1, Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi ise yine Letonya'dan Rinkevics/Bedritis ikilisini 2-0'lık  skorla mağlup etti ve Türkiye Erkek Plaj Voleybolu Takımı, CEV Continental Cup'ın şampiyonu oldu. Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımları, 23-26 Haziran 2021 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek CEV Continental Cup Finallerinde mücadele edecek. Finallerde şampiyon olacak ülke, Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş birlikte izledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile TVF Başkan Vekili Aslandaş karşılaşmanın ardından sahaya inerek, elde edilen başarıdan dolayı tüm oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Final karşılaşmasının ardından yapılan kupa töreninde, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Beach-it Event Organizasyon CEO'su Gürsel Yeşiltaş, erkeklerde dereceye giren takımlara kupalarını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu harika organizasyonun İzmir'e gelmesini ve başarıyla gerçekleşmesini sağlayan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş'a katkı ve desteklerinden dolayı şükran plaketi takdim etti.Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından Letonya ikinci sırada yer aldı. Slovenya üçüncü, İtalya dördüncü, Litvanya ise beşinci olarak  23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak finallere katılmaya hak kazanan diğer ülkeler oldu.


Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon
Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon
Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon
Türkiye, Erkekler CEV Continental Cup'ta namağlup şampiyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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