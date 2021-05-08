Türkiye Erkek Milli Takımı, plaj voleybolunda olimpiyat elemelerinde yarın finalde mücadele edecek
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Türkiye Erkek Milli Takımı, plaj voleybolunda olimpiyat elemelerinde yarın finalde mücadele edecek

Türkiye Erkek Milli Takımı, plaj voleybolunda olimpiyat elemelerinde yarın finalde mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Plaj voleybolu erkeklerde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda Türkiye Erkek Milli Takımı yarın finalde mücadele edecek.

Plaj voleybolu erkeklerde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda Türkiye Erkek Milli Takımı yarın finalde mücadele edecek.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda erkeklerde Türkiye temsil eden Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilileri, Sloven rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdı.

23-26 Haziran'daki Hollanda'daki finalde yer almaya hak kazanan Türkiye yarın finalde Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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