Türkiye, Erasmus+ Sit2Play Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu

21.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50

Erasmus Artı Sit2Play Uluslararası Voleybol Turnuvası, İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye (Karaman Karması), turnuvada B Grubu'nda mücadele etti.

Karaman Karması, Finlandiya ve Slovenya'yı 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Bulgaristan'ı finalde de ev sahibi İtalya'yı yenen Karaman Karması, ilk kez düzenlenen organizasyondaki bütün karşılaşmaları aynı skorla kazanarak namağlup şampiyon oldu.

"Sit2Play Projesi"

"Avrupa Birliği Erasmus Artı" projeleri kapsamında İtalya ve Türkiye Voleybol Federasyonu resmi ortaklığında 2019 yılı boyunca Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı (EACEA) tarafından onaylanan ve desteklenen merkezi bir proje olan Sit2Play projesi yürütülmektedir.

Projede, İtalya Voleybol Federasyonunun koordinatörlüğünde İtalya Voleybol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Finlandiya Engelliler Federasyonu, Slovenya Voleybol Federasyonu, Estonya Voleybol Federasyonu, Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanlığı, İtalya Paralimpik Komitesi, Paravolley Avrupa işbirliği yapmaktadır.

Proje kapsamında engelli, engelsiz, kız ve erkek öğrenciler, aynı takımlarda karma olarak oturarak voleybol antrenmanları ve turnuvalar yapıyor.

Öncelikle, engelsiz öğrencilerin engelli öğrencilerle empati kurması ve sosyal kaynaşmanın sağlanması hedeflenen proje, Avrupa ve Türkiye çapında engellilerin sosyal entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmaları kapsıyor.

Kaynak: AA