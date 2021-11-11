Türkiye Enerji Zirvesi 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek - Haberler Ekonomi
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Türkiye Enerji Zirvesi 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Türkiye Enerji Zirvesi 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Enerji Zirvesi, "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" temasıyla 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

ANTALYA (AA) - Türkiye Enerji Zirvesi, "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" temasıyla 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl ISTRADE Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ile birleşen programda, Türkiye'de hidrokarbon arama ve üretim yatırımları, Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi ve karada devam eden faaliyetler ele alınacak.

Bu yıl 11. defa "Enerjinin Kalbi Antalya'da Atıyor" temasıyla 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında, başta akaryakıt, LPG, elektrik ve doğal gaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarındaki konular çok yönlü olarak ele alınacak.

Ayrıca programda, Türkiye Elektrik Piyasasında Üretim, Ticaret ve Dağıtım, TÜSİAD Özel Oturumu, Yeşil Mutabakatın Etkileri, Türkiye Akaryakıt Piyasası gibi oturumlar düzenlenecek.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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