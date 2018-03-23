Türkiye Enerji Merkezi Olabilir Mi?" Konferansı

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, "Doğalgaz kaynaklarının burada toplanması, yalnız buradan geçmesi yetmiyor, burada depolanması, ticaretinin yapılması, İstanbul'daki enerji borsasında doğalgaz fiyatının belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla o alt yapıyı da bizim kurmamız gerekiyor." dedi.

Karagöl, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "Türkiye Enerji Merkezi Olabilir mi?" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji merkezi olması gerektiğini söyledi.

"Şu anda enerjide yüzde 70'in üzerinde dışarıya bağımlıyız." diyen Karagöl, şöyle devam etti:

"Bölgede hedefi olan, büyümek ve zengin ülke olmak isteyen, coğrafi anlamda da bir aktör olmak isteyen bir ülke için bu sınırlılıkların olmaması gerekiyor ya da Türkiye'nin bunu kırması gerekiyor. Türkiye konum itibariyle çok önemli, stratejik bir yerde. Doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkeler ile doğalgaz tüketen ülkeler arasında çok önemli bir yerde. Türkiye bu konumunu kullanması gerekir. Bu coğrafyada olmanın çok maliyetini yüklendik ama ilk defa bu enerji konusunda gerçekten Türkiye önemli imkan ve fırsat elde etmiş durumda. Bu kaynaklara sahip olan ülkeler, bu kaynaklarını uluslararası piyasalara ya da batılı ülkelere taşırken köprü olarak kullanmaları gereken tek bir hat var, o da Türkiye. Yani Türkiye üzerinden ancak bu kaynaklar uluslararası piyasalara taşınırsa bu anlamlı olabiliyor ya da rasyonel olabiliyor."

Erdal Tanas Karagöl, Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma konusunda Ukrayna gibi transit bir ülke değil, bu gazın Türkiye'de bekletilmesi, depolanması, ticaretinin yapılması, fiyatının belki burada belirlenmesi ve dolayısıyla sonra bu kaynağın, bu gazı Avrupa'ya taşınması konusunda Türkiye'nin adımlarını hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin her geçen gün daha iyiye gittiğini dikkati çeken Karagöl, "Türkiye büyüyen bir ekonomi. Her yıl belli oranlarda büyüyor, büyüdükçe daha yüksek miktarlarda da enerji tüketimine ihtiyacı var. Şu anda faturamız yüksek diğer taraftan da büyümenin hızlanmasıyla Türkiye kendisi için belirlediği orta gelir durumundan zengin ülkeler içerisinde yer alabilmesi için daha çok enerji tüketmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Karagöl, Türkiye'nin yerli kaynaklarını kullanması gerektiğini ifade ederek, bu açıdan yenilenebilir enerjinin kullanımının ya da yerlileştirme politikasının dışarı olan enerji bağlılığını bir şekilde düşüreceğini dile getirdi.

"İstanbul'daki enerji borsasında doğalgaz fiyatının belirlenmesi gerekiyor"

Türkiye'nin üretimi ve gayrisafi mili hasılası için hem enerjisini sağlaması hem de bu enerjiyi düşük maliyetlerle sağlaması gerektiğini anlatan Karagöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji bulursunuz ama yüksek maliyetlerle enerji sağlandığında rekabet gücünüz düşebilir, ürettiğiniz ürünleri dışarıya satamazsınız. Dolayısıyla bunun çok anlamı olmayabilir. Doğalgaz kaynaklarının burada toplanması, yalnız buradan geçmesi yetmiyor, burada depolanması, ticaretinin yapılması, İstanbul'daki enerji borsasında doğalgaz fiyatının belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla o alt yapıyı da bizim kurmamız gerekiyor."